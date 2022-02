Em Cametá, bebê nasce morto e família acusa hospital de negligência

A família da grávida, Késia Moraes, acusou o Hospital e Maternidade Santa Luiza de Marilac, de negligência médica, depois da morte de um bebê, por volta de 7h da manhã, desta terça-feira (1º), na cidade de Cametá, na região nordeste do Pará.

De acordo com os parentes, a jovem deu entrada na unidade de saúde, no início da noite de segunda-feira (31), por volta de 18h10. Uma enfermeira teria examinado a gestante e mandou que ela retornasse para casa. Caso voltasse a sentir dores, era para a grávida retornar para a Maternidade.

Com fortes dores, Késia Moraes deu entrada novamente no Maternidade Santa Luiza, por volta da meia noite, porque não aguentava mais as contrações. A jovem foi atendida na sala de cirurgia pelo Dr. José Luiz, porém, por volta de 7h da manhã desta terça-feira, a parturiente foi liberada, entretanto a criança já estava morta.

Conforme os familiares, Késia Moraes estava grávida de 40 semanas e cinco dias. O atestado de óbito relatou que o bebê morreu por falência múltipla dos órgãos, hipertensão pulmonar severa, síndrome mecânica e asfixia. O caso ainda “vai dar o que falar”. O Hospital e Maternidade Santa Luiza de Marilac não se pronunciou sobre a acusação de negligência médica.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Diário de Cametá