Em Cametá, Joapa premia esportistas de vários municípios em terceiro dia de competições

Durante o último sábado (24), atletas de municípios se enfrentaram em etapa decisiva dos Jogos Abertos do Pará. Ao todo, 11 equipes foram premiadas na fase final da etapa regional Baixo Tocantins.

O município de Cametá foi abriu a série de premiações do dia, com a conquista no basquete feminino, jogando contra a equipe de Barcarena. Em seguida, no tênis de mesa feminino, Welina Meireles, do município de Tucuruí, foi campeã contra Ana Paula Reis, de Tailândia. No tênis de mesa masculino, o primeiro lugar foi para Ronald Silva, do município de Acará, que disputou contra Ronaldo Araújo, do mesmo município.

“Barcarena se prepara anualmente para o Joapa e nós só temos a agradecer por essa iniciativa do Estado em fomentar o esporte”, comentou Paola Marques, da Comissão Técnica do basquete feminino de Barcarena, que conquistou o segundo lugar na etapa regional.

Na modalidade de vôlei foi decidido o terceiro lugar para os times feminino e masculino. No feminino, a conquista foi para Igarapé-Miri, que disputou contra a equipe de Moju. No masculino, a cidade de Igarapé-Miri também saiu vitoriosa na disputa contra Limoeiro.

Para encerrar o dia de premiações, a modalidade de basquete masculino animou o público que estava assistindo. A conquista para a vaga na etapa estadual foi para o time de Cametá, cidade sede, que disputou com a equipe de Tucuruí.

“É uma experiência ímpar, é a nossa quinta participação nos jogos abertos e hoje fomos tricampeões, com dedicação e trabalho árduo, até por ser um esporte amador, e nada melhor do que encerrar minha carreira, sendo vitorioso no meu município, com muita luta, superação e garra”, comemorou Robenilson Miranda, de 41 anos, capitão do time vencedor masculino do modalidade de basquete.

“É um momento muito marcante da competição, é uma alegria ver o esforço e dedicação de cada atleta e cada município que se dedicou para conquistar essa premiação. O Joapa é mais uma importante iniciativa do Governo do Estado para reforçar o compromisso do incentivo ao esporte no Pará. Nós agradecemos imensamente a participação de todas as equipes em mais uma etapa dos Jogos Abertos”, destacou o diretor técnico de Esporte e Lazer da Seel, Eliandro Kogempa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação