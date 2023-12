Em campanha, Putin promete Rússia ‘potente e soberana’

No seu discurso inaugural de campanha antes das eleições de março de 2024, o presidente Vladimir Putin assegurou o compromisso de transformar a Rússia em uma “potência soberana”.

“A Rússia será uma potência soberana e autossuficiente ou deixará de existir”, disse Putin aos líderes seniores de seu partido Rússia Unida em um congresso de apoio à sua candidatura.

O líder russo, no poder desde 2000, formalizou sua candidatura para as eleições presidenciais de março em 8 de dezembro. Dadas as circunstâncias de um sistema político onde a oposição tem presença mínima, sua reeleição parece ser uma possibilidade real, permitindo que permaneça no Kremlin até 2030.

Essa eleição ocorre após dois anos de uma ofensiva na Ucrânia, o que resultou em uma série de sanções impostas pelo Ocidente à Rússia. Com 71 anos de idade, Putin enfatizou que a “soberania” será um dos principais focos de seu quinto mandato no Kremlin.

“Só tomaremos decisões por nós mesmos, sem conselhos externos”, insistiu o presidente. “A Rússia não pode, como alguns países, abrir mão de sua soberania por algumas salsichas e se tornar o satélite de alguém.”

Ele ressaltou que as potências ocidentais estão buscando “instigar problemas internos” na Rússia, porém, afirmou que essas estratégias não surtiram efeito. O líder do Kremlin destacou que ainda há “muito a ser realizado em prol dos interesses da Rússia” e mencionou que o país confronta “tarefas históricas”.

Todos os opositores políticos de Putin estão detidos ou vivem no exílio, enquanto Moscou proibiu críticas à sua campanha na Ucrânia.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Twitter