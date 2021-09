Em Canaã dos Carajás, crianças aprendem aulas práticas de motocross

Fomentando a prática de esportes radicais em Canaã dos Carajás, a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Cultura Esporte e Lazer (Funcel) ministrou aulas práticas de motocross para crianças inscritas no curso de pilotagem. A Associação Canaense de Esportes Radicais (ASCER) é parceira do governo municipal na realização do curso.

Na oportunidade, pilotos deram instruções para os alunos e, de forma segura, passaram informações e ensinaram um pouco de suas habilidades às crianças. Essa é uma das etapas do Curso de Pilotagem e Formação de Instrutores de Motocross.

O objetivo do curso é levar o esporte a mais pessoas e auxiliar na formação de crianças, trabalhando para formar campeões no esporte e na vida. As aulas continuam e interessados devem procurar a Funcel para inscrições em cursos no futuro.

Fonte: Blog Zé Dudu