Em Canaã, Polícia Militar recupera 28 celulares furtados na FAP em Parauapebas

Os aparelhos foram surrupiados enquanto os donos cantavam e dançavam ao som da música do cantor João Gomes, na FAP

Em Canaã dos Carajás, a Polícia Militar recuperou, na noite de ontem, domingo (24), 28 celulares furtados de espectadores do show do cantor João Gomes, ocorrido na noite de sábado (23), na Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP). Na ocasião foram presos José Ricardo Passinho Melo, Bruno Quadro Estevão, Liliane Tais dos Santos Abreu, Luiz Armando Dimas Costa, Alexandre Sena Rodrigues da Silva, Thiago das Neves Costa e Welisson Carlos de Sousa Castro.

Os sete são especialistas nesse tipo de furto durante shows que reúnem grande público e pretendiam repetir a ação criminosa em Canaã, onde também aconteceu um show com o mesmo cantor, no domingo, mas, a Polícia Militar foi avisada logo cedo e conseguiu prender a quadrilha.

A PM foi informada de que o bando estaria hospedado em um hotel da cidade. Os policiais investigaram e localizaram a quadrilha em uma casa na Rua Teotônio Viela, no Bairro Esplanada, onde foram atendidos por nacional Welisson Castro, qual autorizou a entrada dos agentes da lei.

No interior do imóvel a polícia encontrou sete pessoas ingerindo bebidas alcoólicas e deu voz de prisão a todos, os quais conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da cidade para que fossem tomadas as medidas legas.

Confira a lista dos celulares recuperados:

1. Samsung azul claro A32

1. LG azul

1. Redimi note 8 branco

1. Samsung A10 azul

1. LG K60 azul

1. Samsung J5 bege

1. iPhone 6 S. Rosa

1. Samsung A32 chumbo

1. Samsung A20 preto

1. Xaomi m8 lite

1. iPhone 6 s prata

1. Samsung A30 preto

1. iPhone 8 Plus rose

1. Redmi note 10 verde

1. Samsung A20 azul

1. Samsung j3 azul

1. Samsung J3 bege

1. Redmi 8 pro azul

1. iPhone 6 rosa

1. Samsung A30 preto

1. Samsung J2 dourado

1. Samsung A20 azul

1. Redmi note 9 azul

1. Motorola moto one branco

1. Moto G 60 azul

1. Samsung A50 preto

1. Samsung galax s20 azul

1. Samsung A50 azul

Fonte: ZE DUDU