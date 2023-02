Em Capanema, Hospital dos Caetés, adota boas práticas ambientais e reduz custos

HRPC adota práticas sustentáveis para proteção do meio ambiente e redução de custos que serão investidos na assistência

O Hospital Regional Público dos Caetés, em Capanema, nordeste paraense, está fazendo a sua parte no cuidado com o meio ambiente ao realizar ações que impactam à comunidade hospitalar de modo positivo. Um exemplo é a Farmácia Sustentável, que reaproveita materiais recicláveis, a partir de produtos que foram utilizados na unidade hospitalar, e os transforma em recipientes para organização de medicamentos , o que reduz a poluição do meio ambiente e os custos investidos na assistência aos usuários.

O coordenador de Farmácia, Márcio Tiago, informa que “esse trabalho, além de cumprir a legislação em vigor com boas práticas no armazenamento de medicamentos, reduz o acumulo de resíduos, que antes iriam para lixo, e diminui o custo na compra de recipientes que seriam usados na estocagem desses medicamentos, que ao final serão investidos na assistência hospitalar”.

Coordenador de Farmácia, Márcio Tiago: “Reduzimos o acumulo de resíduos, que antes iriam para o lixo”, afirma ele.Foto: DivulgaçãoOs recipientes reaproveitados estão dentro dos padrões previstos em resoluções do setor de saúde.. Eles têm superfícies lisas, sem rachaduras e sem desprendimento de pó, o que facilita a limpeza e evita contaminantes, a exemplo de frascos de soros fisiológicos de 1000 ml, racks de embalagens de tubos de coleta do laboratório de análises clínicas e recipientes de diversos tamanhos que continham produtos de limpeza.

Os galões antes de chegar para a confecção dos recipientes são higienizados para que se remova todo tipo de resíduo e impureza química.

A presidente da Comissão de Sustentabilidade, Andrea Maria Larissa, disse que as embalagens dos produtos de limpeza utilizados diariamente são feitas de plástico. E em vez de eles irem para o meio ambiente, pelo processo da reciclagem eles são utilizados como embalagens na organização das prateleiras dos medicamentos.

“Optamos em reduzir, reciclar e reutilizar. Com isso damos exemplo para a geração atual e as próximas gerações, para que saibam se valer deste mesmo processo e se disponham dos próprios recursos para uma sobrevivência sustentável”, afirmou Andrea Larissa.

Na unidade, as farmácias que receberam a ação foram a Farmácia Central, Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico/UTI, Farmácia Satélite do Pronto Socorro/Hemodiálise e a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

O projeto foi idealizado pela equipe da Farmácia, em parceria com os setores de Manutenção, Serviço de Higienização e Limpeza (SHL) e apoio da Comissão da Sustentabilidade do HRPC.

SERVIÇO

O Hospital Regional Público dos Caetés integra a rede de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade atende usuários 100% SUS (Sistema Único de Saúde), funcionando na avenida Barão de Capanema, nº 3191, no bairro Centro, na sede municipal de Capanema. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3462.3051.

Texto de Marcelo Zeno / Ascom HRPC

Foto: Divulgação