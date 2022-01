Em Capitão Poço, famílias agricultoras recebem CAR emitido pela Emater

Vinte e duas famílias da comunidade Cipoal, em Capitão Poço, no nordeste paraense, receberam os documentos de Georreferenciamento e de Cadastro Ambiental Rural (CAR), com emissão pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, na sexta-feira (28). O ato de entrega contou com a presença do presidente do órgão oficial de ATER do governo estadual, Rosival Possidônio.

“Essa é uma ação institucional que representa a garantia à segurança da terra e à regularização da propriedade. E é muito importante para essas famílias agricultoras”, destacou o titular da Emater do Pará.

Essa entrega dos documentos foi possível graças à força-tarefa realizada em outubro de 2021, envolvendo técnicos do Escritório Local de Capitão Poço, do Escritório Regional da Emater de São Miguel do Guamá e do Núcleo de Geotecnologia, Diagnóstico e Rastreabilidade (NGDR/Labgeo) da Emater, a partir de demanda apontada pelas lideranças comunitárias.

“Essa foi uma ação inédita junto à esses agricultores de comunidade tradicional, com a finalidade de regularização junto ao Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], e a partir de agora, a previsão é de que as famílias do Cipoal também sejam contempladas com outros documentos como a Declaração de Aptidão ao Pronaf [Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar], como forma de acessar várias políticas públicas”, disse o geógrafo da Emater, Jamerson Viana, que chefia o LabGeo.

Na comunidade do Cipoal, que fica distante 5 km da sede do município, vivem cerca de 50 famílias que se dedicam à citricultura, ao cultivo de hortaliças, criação de gado, e cultura de subsistência (mandioca e milho).

Texto: Paula Portilho (Ascom Emater)Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação