Em casa, Inter empata sem gols, mas vai às oitavas da Libertadores

Internacional e Always Ready fizeram um jogo sem gols no Beira-Rio nesta quarta-feira (26/5). Não faltaram chances para o Colorado vencer a última partida da fase de grupos da Libertadores, mas o goleiro boliviano, Lampe estava em grande noite e não deixou nenhuma bola passar.

Com este resultado, o time de Miguel Ángel Ramírez garantiu lugar nas oitavas de final da copa passando como líder do Grupo B. No outro jogo, no Paraguai, o Olimpia lutou muito e venceu o Deportivo Tachira por 6 x 2, conquistando o 2º lugar do grupo e a vaga no mata-mata.

O jogo

O Internacional, como bom mandante, faz o que quis no primeiro tempo, menos o gol. Teve 78% de posse de bola, finalizou dez vezes enquanto o Always Ready somente uma, mas não furou o bloqueio boliviano. Aos 8 minutos, Saravia recebeu passe de Taison e obrigou o goleiro Lampe a fazer boa defesa.

Em seguida, o camisa 10 participou de outra jogada que chegou perto de abrir o placar, desta vez com Thiago Galhardo. A bola parou em Lampe novamente. Depois da pressão inicial, o Colorado seguiu comandando as ações do jogo, mas sem levar muito perigo no ataque.

Enquanto isso…

Em Assunção, no Paraguai, Olimpia e Deportivo Tachira faziam o outro jogo do Grupo B e foram para o intervalo com a vitória parcial do time da casa, por 2 x 0. Este resultado mantinha os venezuelanos na vice-liderança, garantindo lugar nas oitavas de final da Libertadores.

2º tempo

No mesmo pique, o Inter voltou do vestiário querendo a vitória. Aos 11 minutos, Palacios superou o goleiro, mas mandou a bola para a linha de fundo. No instante seguinte, Saravia tentou novamente e Lampe brilhou mais uma vez. E, aos 19, Maurício finalizou jogada construída por Taison e Léo Borges. O chute foi desviado e saiu.

Aos 28, Lambe se agigantou novamente, dessa vez na bomba de Taison. O camisa 10 conseguiu chutar após receber passe de Lucas Ramos, porém sem sucesso na tentativa de passar pelo arqueiro boliviano.

Nos últimos minutos, o Inter ainda tentou duas vezes. Uma entrou, mas Cuesta estava impedido e o gol foi invalidado. Depois, Caio teve a chance final, mas Lampe fechou a porta novamente.

No Paraguai, não faltou gol

Enquanto a bola penava para balançar as redes no Beira-Rio, os gols não paravam de sair em Assunção, e a cada novo gol a situação na classificação do grupo mudava. Em certo momento da partida, o Olimpia precisava de um gol para avançar na copa, mas o Deportivo foi lá e diminuiu a vantagem dos paraguaios. Assim, o placar estava 3 x 1.

Oito minutos depois, o Olimpia fez 4 x 1 e três instantes depois ampliou para 5 x 1. Quatro minutos após o 5º gol dos paraguaios, os venezuelanos diminuíram para 5 x 2, voltando à vice-liderança, e, apenas seis minutos depois o Olimpia fez 6 x 2. Este resultado classificava o time da casa em 2º colocado do grupo e assim acabou.

Internacional e Olimpia são os classificados do Grupo B para o mata-mata da Libertadores.

Fonte/Foto; Metropoles