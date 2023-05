Em casa, mulheres têm proteção e benefícios sociais com pacote de ações estaduais

Uma ação inédita do Governo do Pará está amparando mulheres vítimas de violência doméstica, com um grande diferencial: o atendimento é domiciliar. A iniciativa leva serviço psicológico, benefícios habitacionais e financeiros, garantindo conforto e dignidade à mulher, sem que ela precise sair de casa, e o trabalho contribui para que os órgãos públicos compreendam o meio social que vivem as vítimas.

A cada 15 dias, o projeto “Entre Elas Bate à sua Porta” visita vítimas cadastradas pela Fundação ParáPaz. “Nós levamos acolhimento psicossocial, insumos doados pela Receita Federal e também um momento de autocuidado. E agora conseguimos parcerias com a Cohab e com o CredCidadão. Estes órgãos estão indo com a gente para as visitas. Com essa ação, conhecemos a realidade das mulheres na sua própria casa”, disse a coordenadora do Projeto Entre Elas, Claudilene Maia.

Em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém (RMB), dona Daise Costa foi uma das assistidas pela ação governamental, proporcionada por meio do ParaPaz. “Eu estou muito feliz pelo Projeto Entre Elas, que está abraçando a gente. Eu faço parte do grupo de Corte e Costura. Não dá para explicar a emoção de receber essa visita em casa. Valeu demais ter me inscrito no projeto”, contou emocionada.

Parcerias – A ideia principal da ação é realizar um acolhimento humanizado à domicílio com as mulheres que fazem parte da rede atendida. Na última edição, realizada no início de abril, a ação contou o auxílio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) e do CrediCidadão. A dona Daise Costa, por exemplo, será contemplada com o cheque “Sua Casa”.

“Daise, nossa assistida em Marituba, preencheu todos os requisitos para receber o Programa Sua Casa. Então vamos agilizar para que possamos contemplá-la e ela possa receber o benefício, para que possa ter mais dignidade, uma casa melhor para abrigar sua família, melhoria em sua qualidade de vida”, pontuou o presidente da Cohab, Luís André Guedes.

Para fortalecer a fonte de renda, o CrediCidadão integra o pacote de benefícios. Com o curso de costura, Daise também apresenta todos os critérios de contemplação do programa, que fomenta o empreendedorismo. “Temos, no CredCidadão, uma linha de crédito para mães solo. Então vamos ajudar a Daise com esse crédito, para que possa começar um pequeno negócio”, enfatizou o diretor-geral do CredCidadão, Braselino Assunção.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará