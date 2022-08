Em Castanhal mulheres são presas por furtar energia elétrica

Na última sexta-feira (13) duas mulheres foram presas em flagrante no município de Castanhal, no Nordeste do Estado, por furtar energia elétrica. O flagrante foi realizado pela polícia ao verificar fraudes nos mediadores de energia elétrica em suas respectivas residências.

Segundo as investigações, a maior parte do consumo residencial de energia não era registrado. As acusadas foram presas por crime qualificado. O valor desviado será calculado pela concessionaria. Por ser um crime inafiançável, ambas serão encaminhadas para o presídio.

O que a lei diz

De acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o furto de energia é visto como crime, a pena pode chegar até oito anos de reclusão. A pratica também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções nas localidades.

Como denunciar

A população pode denunciar este tipo de crime através dos canais de atendimento da Equatorial Pará, como a Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou, presencialmente nas agências. A polícia Civil também dispõem do telefone 181 para receber as denúncias.

Fotos: Divulgação