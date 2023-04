Em celebração à Semana dos Povos Indígenas as Usinas da Paz exibem mostra de cinema

Na Semana dos Povos Indígenas das Usinas da Paz, nesta quarta-feira (19), a Usina da Paz Cabanagem recebe a mostra de filmes do I Festival Internacional de Cinema Indígena da Amazônia.

O primeiro Festival ocorreu em outubro do ano passado em um circuito presencial e online através da plataforma oficial, foram exibidos mais de 100 filmes de produção indígena brasileira e internacional em mais de 150 países, durante o período de mostra e votação dos melhores filmes.

À 1° semana dos Povos Indígenas Ava Amazônia, pretende homenagear os cineasta que se destacaram nacional e internacionalmente no Festival através da exibição especial dos filmes vencedores em um circuito cinematográfico inédito nas Usinas da Paz e centros de cultura parceiros.

O lançamento da mostra dos filmes vencedores ocorrerá dia 19 de abril na UsiPaz da Cabanagem de 9h às 12h, e no Jurunas de 18h às 21h, e contará com a presença de cineastas vencedores como: Edivan Guajajara e Alessandro Campos, juntamente com mostra dos troféus ecosustentáveis produzidos por artistas amazônidas e feira de artesanato indígena com o Povo Warao da Venezuela.

A programaçāo segue até o dia 23 de abril nas Usinas da Paz:

DIA 20/04:

Terra Firme, das 9h às 12h

Guamá, de 14h às 17h

DIA 22/04:

UsiPaz Antônia Corrêa (Nova Uniāo/Marituba), de 9h às 12h

UsiPaz Professor Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará), de 14h às 17h

DIA 23/04

UsiPaz Padre Bruno Sechi, Benguí, de 9h às 12h.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará