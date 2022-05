Em cerimônia especial, mais de 160 cadetes da PM recebem Espadim “Coronel Fontoura”

Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar “Cel Fontoura” participaram, neste sábado (7), da solenidade alusiva à Entrega do Espadim “Cel Fontoura”. A cerimônia celebrada no quartel do Comando-Geral da PM foi presidida pelo comandante-geral da corporação, coronel Dilson Júnior, e acompanhada por familiares dos cadetes, além de oficiais e praças da instituição.

O espadim é uma espada em escala reduzida e representa coragem, lealdade, honra e dignidade, sendo considerado, ao lado do compromisso solene firmado pelo aluno oficial, ao recebê-lo, símbolo das virtudes que se pretende desenvolver durante e após a formação. A arma acompanha o aluno oficial até a conclusão do curso, quando o espadim é substituído pela espada, símbolo do oficialato.

Na Polícia Militar do Pará, a cerimônia é realizada desde a década de 1990, alcançando quase a totalidade das turmas dos Cursos de Formação de Oficiais da PMPA realizados pela Academia de Polícia Militar “Coronel Fontoura”.

“O que testemunhamos neste pátio de formatura é, sem dúvida, uma das cerimônias mais plenas de significado e de emoção da carreira do aluno oficial, e que, com certeza, irá permanecer na memória deles e de seus familiares como um momento de extrema felicidade”, destacou o comandante da Academia, coronel Francisco Celso Machado.

Para a aluna oficial Mayara Brasil, 34 anos, 12 deles dedicados, inicialmente, à carreira de praça, a entrega do Espadim faz parte de um sonho. “Essa solenidade representa muito para mim porque tenho um orgulho muito grande de ostentar essa farda. Agora é focar para que a gente consiga aproveitar os conhecimentos que são repassados na Academia e contribuir para o crescimento da nossa instituição, servindo e protegendo a sociedade paraense”, comenta a policial, que é orgulho da família. “Desde que ela entrou na PM nós estamos juntos, melhor ainda agora, no Curso de Formação de Oficiais”, destaca o pai, Eliezer Conceição, 60 anos.

O comandante-geral da corporação, coronel Dilson Júnior, parabenizou os alunos e destacou o feito inédito alcançado pela PM ao ter hoje uma turma integrada, em sua quase totalidade, por bacharéis em direito. “Dos 27 estados da Federação, 16 já adotam esse pré-requisito para o ingresso no CFO. Com a exigência, nós conseguimos reduzir o tempo de curso de três anos para 18 meses, o que se traduz em economia: em uma turma de cem alunos, no método antigo, investia-se R$54 milhões. Agora, na nova metodologia de ensino, R$27 milhões. A economia de 50% é investida na própria Polícia Militar”, explica o coronel Dilson Júnior.

Concluída a entrega do Espadim, os alunos passam a poder portar o equipamento e o uniforme histórico exclusivo da APM “Cel Fontoura” (3º A), na cor azul-ferrete. O curso de Formação de Oficiais (CFO) teve início em janeiro deste ano e deve ser concluído em julho de 2023, com a formação dos 168 novos aspirantes ao oficialato.

Solenidade

Os alunos oficiais ingressaram no pátio de formatura entoando a Canção da Academia de Polícia Militar, executada pela Banda de Música e Sinfônica da PM. Após o hino do Estado e a exposição da ordem do dia pelo comandante da Academia, cada aluno recebeu de seus respectivos padrinhos o tão esperado Espadim.

Firmado o compromisso solene e sob os olhares e aplausos dos familiares presentes, os cadetes desfilaram em continência ao comandante-geral da instituição, acompanhados de pelotões representativos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq) e Comando de Policiamento Ambiental (CPA).

Texto: Taiane Figueiredo/Ascom PM

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: SGT Josuelton