O governador Helder Barbalho foi abordado em cima do lance pelo repórter Amarelinho da Super Rádio Marajoara AM-1.130, ocasião em que conclamou os cidadãos paraenses a corrererem para as urnas no sentido de eleger os novos conselheiros tutelares do Estado. O governador falou que se trata de um pleito da mais fundamental importância, pois os eleitos terão a grande responsabilidade de gerir a situação das pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente crianças e adolescentes. É interessante ver como Helder está sempre atento para dar respostas imediatas a quaisquer assuntos em que é indagado.