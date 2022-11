Em cinco meses, Base Integrada zera pirataria na região de Breves

A Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos, instalada na região do rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, em Breves, completou cinco meses de funcionamento e já apresentou resultados positivos. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio do Grupamento Fluvial (Gflu), apontam que desde o dia 22 de junho deste ano, quando a base chegou na localidade, até o dia 31 de outubro, foi registrada uma redução de 100% nos crimes de roubo à embarcações na região marajoara.

Este tipo de crime assustava navegadores de todo o Brasil, que apontavam a região de Breves como área perigosa e suscetível à pirataria. Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Ualame Machado essa é uma conquista importante e que deve ser comemorada, pois a instalação da Base em um ponto estratégico do Estado, fortaleceu as ações policiais desenvolvidas na região em combate à criminalidade.

“Nós estamos comemorando muito os cinco meses de funcionamento da Base Fluvial de Antônio Lemos, no Rio Tajapuru, em Breves que é um ponto estratégico para a segurança Pública, não só pelo município de Breves, mas de todo o Marajó e do Pará, tendo em vista que por aquela região passam embarcações do Amazonas, Amapá, e de toda a região oeste do Pará, no corredor do rio Amazonas, lembrando que desde a instalação da base nós estamos com zero ocorrências de roubo as embarcações em toda aquela localidade coberta pela Base. Os nossos policiais conseguem fazer, diuturnamente, o policiamento, e com isso obter resultados positivos nas ações de segurança, como apresentam os números de redução da criminalidade”, pontuou Ualame Machado

Números – Com a presença da Base Antonio Lemos, na região do município de Breves, foi possível alcançar uma redução expressiva, não apenas relacionada ao crime de roubo a embarcações, como também à residências de ribeirinhos. De acordo com os dados, na região do Marajó Ocidental houve uma queda de 64,65% nos crimes, abrangendo as regiões adjacentes à base, como as cidades de Anajás, Afuá, Gurupá, Melgaço e Portel.

Após a implantação da base, ocorreram ainda a prisão de duas pessoas envolvidas nos crimes de pirataria, entre eles, um dos maiores criminosos da região, que foi preso durante uma operação policial.

Integração – A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos reúne agentes dos órgãos de Segurança Pública do Estado, bem como, órgãos de fiscalização ambiental e alfandegários, tanto da esfera estadual quanto municipal. A base é utilizada para atendimento na região e conta com a presença de policiais Civis e Militares, além de equipes do Corpo de Bombeiros, Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e ainda servidores da Secretaria da Fazenda do Estado.

Além de fortalecer a segurança na rota fluvial do estado, em especial da região, a Base serve também de apoio à população local que contar com a presença da segurança pública na região, diariamente, atuando no enfrentamento à criminalidade, e ainda, na prestação de serviços públicos, como a exemplo, da emissão da Carteira de Identidade (RG) e na orientação à população.

“Com a Base presente na região do Marajó, além de podermos atuar nas ocorrências relacionadas a repressão dos crimes, nós também fazemos a fiscalização junto com a Secretaria de Fazenda do Estado, e também, realizamos a emissão de documentos, através da Polícia Civil, e ainda, orientações à população, por meio do Corpo de Bombeiros. Tudo isso faz parte de um trabalho conjunto, não só de repressão e fiscalização, mais também, de orientação e atendimento à população daquela região que é muito carente de serviços públicos e que nós temos conseguido atender, e a partir disso, comemorar esses cinco meses, não só pela redução de 100% nos crimes de roubo a embarcações, e na queda da criminalidade dos municípios próximos, como também de estar mais perto da população local”, destacou o titular da Segup.

Fonte: Notícia Marajó/Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará