Em clima de Círio, Arquidiocese de Belém divulga o cartaz da festividade 2022

“Maria, Mãe e Mestra” é o tema do Círio de Nazaré deste ano, cujo cartaz, que terá tiragem inicial de 900 mil exemplares, foi mostrado na noite deste domingo, 29, às 19h30, depois da Santa missa das 18h na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, pela Diretoria da Festa de Nazaré-DFN.



A Basílica estava lotada de fiéis que foram participar da missa, da coroação da imagem original que, depois, foi elevada ao Glória do altar mor e, um dos momentos mais esperados, a exibição do cartaz do Círio deste ano, em que a imagem peregrina veste o manto do Círio de 2021 e foi fotografada pelo fotógrafo Salim Wariss, da Guarda de Nazaré. A arte é toda feita pela Mendes Comunicação, a agência parceira e voluntária da Arquidiocese de Belém.



A ilustração do fundo do cartaz é de José Fernandes Fonseca Neto, o Zocca, artista paraense e que procura mostrar que a mãe de Deus e da igreja, além de mãe e Mestra, está presente na vida dos filhos em todos os tempos da vida e não apenas na festividade em outubro, conforme disse Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém.



Do lado de fora da Basílica, na Praça Santuário, também lotada de fiéis e romeiros, há um cartaz em tamanho gigante e iluminado que permanecerá no local divulgando o Círio deste ano que acontecerá em meio a grande programação de evangelização em todas as paróquias, igrejas, capelas e comunidades da Arquidiocese de Belém, as quais irão receber um grande número de cartazes da atual edição.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar