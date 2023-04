Em Conceição do Araguaia, Sefa apreende eletrônicos avaliados em mais de R$ R$ 520 mil

Agentes de fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefa), ligados à Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, na região de integração do Araguaia, apreenderam em Conceição do Araguaia, na última terça-feira (04), diversos produtos eletrônicos, incluindo 171 aparelhos celulares, cinco tablets, seis relógio tipo smart e quatro consoles de videogames sem notas fiscais. A mercadoria foi avaliada em R$ 520.096,85 e vinha de Goiânia (GO) com destino às cidades paraenses de Redenção, Tucumã e Ourilândia do Norte.

“Um caminhão de transportadora sediada na cidade de Redenção foi interceptado na PA-447, durante uma fiscalização rotineira. Na análise das notas fiscais, identificamos que algumas empresas declaravam exclusivamente acessórios para celulares e copos térmicos nos documentos. Em virtude disso, optamos por efetuar a inspeção física das mercadorias, que estavam em local de difícil acesso no interior do veículo”, informou o coordenador da unidade do Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior.

O caminhão foi descarregado e foi feita a contagem física das cargas, e ao final foram lavrados seis Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor de R$ 177.873,11, referente ao ICMS e multa. Os itens estão apreendidos e aguardam o pagamento do imposto.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Sefa