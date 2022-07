Em dois anos, Hospital Regional de Marabá economizou um milhão de litros de água

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, economizou, nos últimos dois anos, mais de um milhão de litros de água, com projetos que estimulam a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente na região amazônica.

Entre as iniciativas realizadas na unidade, que pertence ao Governo do Pará e é gerenciada pela Pró-Saúde, destaca-se o projeto “Reuse”, implantado em 2020, que já coletou das centrais de ar da instituição mais de 500 mil litros de água.

De acordo com Nayra Cristina, membro da comissão de Sustentabilidade do HRSP, o projeto “Reuse” está em fase de expansão, com a meta de reaproveitar cerca de 900 mil litros de água por ano, com a captação de água das 160 centrais de ar instaladas na entidade.

“Coletamos as gotículas de água das centrais de ar, que por meio de uma drenagem especial, direciona e acondiciona o líquido em recipientes para a reutilização da água, utilizada para lavar pisos e calçadas externas, além de regar plantas e arvores na instituição”, destaca Nayara.

Outra iniciativa que também vem contribuindo, para o reaproveitamento de água no Regional de Marabá é o projeto implantado em 2017, que reorganizou o funcionamento do sistema de bombas da estrutura de vácuo da unidade, gerando uma economia de mais de 600 mil litros de água nos últimos dois anos.

Izailson Alves, gerente de apoio do Hospital Regional do Sudeste do Pará, explica que o bom funcionamento das bombas a vácuo, evitando o seu superaquecimento, é necessário que se utilize uma quantidade considerável de água para o resfriamento dos equipamentos.

“Instalamos uma tubulação especial, que leva a água que antes não era aproveitada durante esse processo, direto para um tanque onde ela é armazenada diariamente e utilizada em nossas atividades diárias dentro da rotina hospitalar”, conta o gerente.

O profissional ressalta ainda que os projetos desenvolvidos na unidade são reconhecidos pela Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis, comunidade de organizações de saúde que promove iniciativas sustentáveis nos ambientes hospitalares. No Brasil, é representada pelo Projeto Hospitais Saudáveis.

Por três anos consecutivos de 2018 a 2020, o HRSP recebeu da organização títulos de menção honrosa por boas práticas sustentáveis, que vem contribuindo para garantir o bem-estar das gerações futuras.

Foto: Divulgação