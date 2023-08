Em Dom Eliseu, mais de 60 alunos do ‘Qualifica Pará’ recebem certificados

Mais 60 alunos do Programa Qualifica Pará foram certificados no município de Dom Eliseu, durante agenda de trabalho do governador Helder Barbalho, nesta quinta-feira (17), na Região de Integração Rio Capim, no sudeste paraense. Os certificados foram entregues a concluintes dos cursos de Agente de Portaria, Horticultura Orgânica e Pintor de Obras.

“Hoje estamos entregando os certificados de um dos programas mais importantes do nosso Estado. Eu costumo dizer que o ‘Qualifica Pará’ é uma oportunidade para que as pessoas possam fazer com que seus talentos possam ser qualificados, e a partir daí possam ter um horizonte para uma renda, para uma atividade profissional e o sustento a si e da sua família. Eu festejo os alunos do ‘Qualifica Pará’, porque quando vocês aceitam esse chamamento, aceitam aprender cada vez mais. O melhor e mais extraordinário programa de cidadania e de inclusão é uma carteira de trabalho assinada, e o seu emprego garantido”, frisou o governador.

Aprendizado – Jucely Neves, que fez o curso de Horticultura Orgânica, contou que a qualificação trouxe oportunidade de aprendizado e geração de renda. “A experiência foi ótima, tanto pra quem já tinha um trabalho na área, como pra quem é iniciante, como eu. Hoje, já tenho um canteiro; as minhas amigas, também. Aprendemos muita coisa que, sozinhas, não íamos aprender, e agora temos mais uma renda pra ajudar no sustento da família”, afirmou.

Roberto Júnior reforçou que os cursos contribuem para movimentar a economia local. “Foi muito gratificante. A gente que mora mais distante precisa muito de oportunidade. Hoje, além de aprender, colocamos em prática. Não é só benefício pra gente, mas também pra comunidade local, que também é beneficiada através dos nossos serviços”, acrescentou.

Em um ano, o “Qualifica Pará” já atendeu 30 mil pessoas nos 144 municípios paraenses. São 45 tipos de cursos, nas áreas de estética, administração, serviços, construção e comércio. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará