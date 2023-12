Em Dom Eliseu, Sefa apreende torre de transmissão avaliada em R$ 623 mil

Fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), apreenderam no município de Dom Eliseu, no km 1.481 da rodovia BR 010, uma torre de transmissão avaliada em R$ 623.000,00. O equipamento foi encontrado em um caminhão baú que saiu de Belém com destino a Brasília (DF) na última quarta-feira (27).

“Após início de fiscalização o motorista apresentou 13 notas fiscais de partes da torre, compostas de switch, roteadores, baterias recarregáveis e servidores. Após fiscais fazendários desconfiaram do peso do veículo, foi realizada a pesagem do caminhão. Enquanto isso, foram analisadas as documentações apresentadas e foi identificado que todas as notas fiscais apresentadas já haviam sido utilizadas no dia 14 de dezembro deste ano, por outro veículo. Ou seja, foi uma tentativa de sonegação de imposto usando a famosa nota viajada”, contou o coordenador da unidade da Sefa do Itinga, Gustavo Bozola.

A documentação foi desconsiderada e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 107.262,80.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação