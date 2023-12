Em Dubai, Governador Helder Barbalho diz que Pará vai chegar na COP 30 como exemplo de transformação

O governador Helder Barbalho participou, neste domingo (3), em Dubai, do evento “Unindo Líderes, Direcionando a Transformação”, durante a abertura da Assembleia Geral da Coalizão Under 2. O grupo une governos regionais de todo mundo em torno de soluções para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global.

Durante o painel “Abordando a tripla crise de crescimento, equidade e clima”, o governador, que vai receber a COP 30 em 2025, falou dos programas paraenses que ajudam a combater o desmatamento, diminuir a emissão de gases e sobre a criação de uma bioeconomia sustentável.

“O Pará, que nas últimas décadas representou o maior desafio para a imagem do Brasil, será, em 2025, um grande exemplo de transformação da sua história”, enfatizou Helder Barbalho.

O governador celebrou a redução de cerca de 50% do desmatamento no Pará, alcançado nos 11 primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Ele lembrou ainda que é preciso conciliar a redução do desmatamento com as vocações econômicas do Estado, cuidando das 9 milhões de pessoas que vivem no Pará.

O Plano de Recuperação da Vegetação Nativa, lançado ontem na COP 28, foi citado no painel pela Thekla Walker, ministra de meio ambiente, proteção do clima e energia de Baden-Wuttemberg, na Alemanha. Ela disse acreditar que, para a transformação ecológica necessária, a restauração é o principal caminho.

Faltando dois anos para o Estado receber o maior evento climático do mundo, o governador ressaltou que “Fazer a COP na floresta será um momento especial, quando todas as nações poderão lançar novas ambições de redução diante das urgências climáticas. Será Paris mais 10″, comentou, fazendo referência ao balanço do acordo de Paris, que será feito na COP 30 em Belém. “Se em Dubai estão avaliando qual entrega foi realizada, em Belém será a oportunidade de lançar novos desafios e certamente, ampliando nossas obrigações”, finalizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Thalmus Gama/Ag Pará