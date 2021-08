Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Em encontro com apoiadores, Bolsonaro chama Barroso de ‘filho da p***’ / Foto: Alan Santos/PR

Durante encontro com apoiadores em Joinville (SC) nesta sexta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro chamou o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de filho de p***. Um vídeo do momento foi gravado e circula nas redes sociais.

Na gravação, Bolsonaro aparece cumprimentando a população e falando com uma pessoa não identificada.

Aquele filho da p*** ainda trai gente dessa maneira. Aquele filho da p*** do Barroso – afirmou o presidente.

Bolsonaro viajou Joinville e participou de um almoço com empresários de Santa Catarina. Durante o evento, o presidente voltou a disparar críticas contra o STF e disse que parte dos integrantes da Corte quer “a volta da corrupção e da impunidade”.

VÍDEO: Bolsonaro chama Barroso de "filho da puta" pic.twitter.com/g9iCkryxIh — Matheus Agostin (@matheusagostin) August 6, 2021

Henrique Gimenes / Plemo.news