Em encontro com Putin, Macron pede ‘desescalada’ de tensões e que guerra seja evitada

O presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu nesta segunda-feira, 7, com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscou, quando o francês expressou o interesse em uma redução nas tensões recentes. Em seu Twitter, Macron escreveu sobre o encontro dizendo que é preciso avançar na “desescalada”, e que os “termos” são conhecidos para grandes questões de segurança coletiva, como a Ucrânia, e a situação em Belarus.

“Comecemos a construir uma resposta que seja útil para a Rússia, útil para toda a nossa Europa, uma resposta que permita evitar a guerra, construir os elementos de confiança, estabilidade e visibilidade. Juntos”, afirmou o francês. Nos últimos dias, Macron vem realizando uma série de diálogos com lideranças envolvidas na crise recente, o que envolveu desde uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a outros três contatos por telefone com Putin.

