Em enquete feita por Musk, maioria vota para ele sair do Twitter

Em uma enquete realizada no seu próprio perfil, mais de 17 milhões de pessoas votaram a favor da renúncia de Elon Musk como presidente-executivo do Twitter. De acordo com a votação, 57% dos usuários deseja que ele volte a ser apenas um usuário da plataforma.

Ele disse que seguiria a decisão da maioria, mas ressaltou que não há “ninguém quer o cargo de quem pode realmente manter o Twitter vivo”. “Não há sucessor”, disse ele na rede social.

Fonte: IG/Foto: Imagem: Reprodução/Instagram. Montagem: Dimítria Coutinho/iG