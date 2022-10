Em entrevista, Faustão revela exigências feitas à nova emissora: “Eu faço por mim!”

Em entrevista ao “Yahoo“, o apresentador Fausto Silva abriu o jogo sobre os looks usados durante as gravações do ‘Faustão na Band‘ e revelou se costuma fazer exigências sobre suas peças de roupa.

Na ocasião, o comunicador destacou que descarta a ajuda de um stylist e prefere escolher suas próprias roupas: “Trabalho de tênis, entendeu? Mergulho no guarda-roupa e saio. Nunca tive figurista, nada disso. Essas coisas são tudo comigo mesmo. Se for pra errar e fazer porcaria, eu faço por mim (risos)”, disse.

No entanto, Faustão admitiu que alimenta algumas vontades luxuosas, considerando seus famosos relógios sofi.

Fonte: Top Famosos/Foto: Divulgação