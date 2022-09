Em entrevista, Joe Biden afirma que a pandemia acabou

No domingo (18), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a pandemia da Covid-19 acabou. Ele deu declarações durante uma entrevista ao programa 60 Minutos, da CBS, embora os EUA continue com casos de infecções por coronavírus que matam centenas de americanos diariamente. As informações são da CNN Brasil.

– A pandemia acabou. Ainda temos um problema com a Covid-19. Ainda estamos trabalhando muito nisso. Mas a pandemia acabou. Se você notar, ninguém está usando máscaras. Todo mundo parece estar em muito boa forma. E então acho que está mudando – falou o democrata.

O número de vítimas da Covid-19 no país diminuiu significativamente desde o início do mandato de Biden. No entanto, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA apontam que quase 400 pessoas por dia continuam morrendo de Covid-19 no país.

Em julho, Biden teve Covid. A esposa dele, Jill Biden, teve a doença em agosto.

O democrata pediu ao Congresso mais 22,4 bilhões de dólares (R$ 115 bilhões) em financiamento para que o país se prepare para um possível aumento de casos da doença.

Foto: EFE/EPA/JIM WATSON / POOL