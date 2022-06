Em evento de Lula, “climão” faz Dilma pedir troca de lugar

Durante o evento de lançamento do plano de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) pediu para trocar de lugar a fim de se distanciar de “desafetos”.

No evento realizado nesta terça-feira (21), na Fundação Perseu Abramo, havia uma longa mesa em formato de “U” próxima aos presidentes do Solidariedade, Paulinho da Força, e do Partido Verde, José Luiz Penna. Ambos foram favoráveis ao impeachment de Dilma.

Ao perceber sua localização, a petista pediu para sentar-se no lado oposto, onde estava o senador Humberto Costa (PT).

O mesmo evento contou com a invasão de um homem, posteriormente identificado como Caíque Mafra, pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Enquanto Lula discursava, Mafra tentou se aproximar do petista, gritando “corrupto”.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/FERNANDO BIZERRA

As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.