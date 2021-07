Em fim de contrato com o Barça, Messi recebe proposta especial do Íbis

De olho na situação de Lionel Messi no Barcelona, o Íbis não esperou o craque ser oficialmente um jogador sem clube para oferecer um contrato a ele. A proposta foi publicada na íntegra no perfil do “pior time do mundo” no Twitter.

“Hoje (quarta-feira) é o último dia de contrato de Messi com o Barcelona. A partir de amanhã ele já terá um novo clube. Assina, Messi”, escreveu o Íbis.

Em “espanhol”, a oferta de 15 anos de contrato, valendo a partir do dia 1º de julho (quinta-feira), foi feita em cima de cinco condições além do período de vínculo já mencionado. São elas:

É OFICIAL! 🚨

Hoje é o último dia do contrato de Messi com o Barcelona. A partir de amanhã ele já terá um novo clube.

Assina, MESSI ✒️📄🤝@betsson_brasil #MessiNoÍbis pic.twitter.com/tJKMOrqnLD — Íbis Sport Club (@ibismania) June 30, 2021

Focado na disputa da Copa América, Messi ainda não decidiu se vai seguir vestindo as cores do Barcelona ou se trocará de clube pela primeira vez em 17 anos.

O Íbis, por sua vez, apesar da brincadeira, tem um objetivo importante traçado para esta temporada: voltar à Série A1 do Pernambucano depois de 21 anos.

Fonte: Metropoles