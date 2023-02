Em Fortaleza, grupo invade concessionária e rouba 13 carros

Na noite desta segunda-feira (13), um grupo invadiu uma concessionária de veículos e roubou, pelo menos, 13 carros. O caso aconteceu no Bairro Guararapes, em Fortaleza (CE). As informações são do G1.

Segundo o advogado da loja, a soma do valor dos veículos chega próximo a R$ 1 milhão. Ele disse que, na mesma noite, seis veículos que tinham localizador foram recuperados em vários pontos da cidade.

Segundo a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), oito suspeitos foram levados para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

Informações iniciais indicam que o crime teria sido cometido por um homem que conhecia o dono da concessionária. O suspeito chegou com outros homens para levar os automóveis.

Uma testemunha relatou que, pelo menos, um dos invasores estava armado. Cerca de nove pessoas estavam na loja na hora do assalto, e um vendedor foi rendido.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo G1