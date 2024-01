Em Goiânia(GO), Polícia Civil prende estelionatário investigado por golpes de aluguel e venda de veículos no Pará

Um homem de 34 anos, investigado seis vezes pelo crimes de furto qualificado e outras seis por estelionato, foi preso preventivamente na segunda-feira (29), durante uma operação da Polícia Civil do Pará, deflagrada em Goiânia, capital do Estado de Goiás (GO).

“Essa operação da Polícia Civil representa mais um esforço no combate aos crimes de estelionato e furto qualificado em todo o Estado. Com essa importante prisão vamos dar um retorno para sociedade e reduzir a ocorrência desse tipo de delito”, contou o delegado-geral, Walter Resende.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio do setor de inteligência da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia.

Segundo o delegado Juliano Correa, titular da DRFRVA, após os aluguéis dos veículos, o investigado procurava compradores informando que os carros já pertenciam à sua empresa.

“O indiciado arquitetou e materializou um complexo esquema de aluguel de veículos automotores em Belém e posteriormente os revendeu através de documentação falsificada nas cidades de Tailândia, Abaetetuba, Barcarena, dentre outras. Ele também utilizava roupas de marcas e adereços de luxo para aparentar riqueza e conseguir entrada em concessionárias e lojas de revendas de veículos”, contou o delegado Juliano Correa.

De acordo com inquérito policial do caso, os prejuízos ocasionados com os golpes praticados passam de R$ 400.000,00, razão pela qual foi representado o bloqueio de bens para a devida indenização das vítimas.

Também foi cumprido mandado de busca e apreensão que resultou na arrecadação de celulares do nacional, os quais serão periciados e auxiliarão em posteriores investigações.

O homem foi conduzido até a unidade policial para cumprir as medidas cabíveis, onde permanecerá detido à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação