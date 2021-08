Em Goiás, atletas de jiu-jitsu apoiados pela Seel conquistam medalhas de ouro

Atleta contemplado no Programa Bolsa Talento, coordenado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Higor Lima retorna ao Pará com duas medalhas de ouro conquistadas no AJP Tour Goiânia, promovido pela AJP Internacional, no ginásio do Sesi da capital do estado de Goiás, no sábado (14) e no domingo (15). No mesmo evento, através do Apoio ao Atleta, Ilan Ezequiel Araújo Figueiredo, 10 anos, natural de Salinópolis, nordeste paraense, conquistou uma medalha de ouro na categoria faixa-amarela Infantil (até 42 kg).

Higor foi campeão na categoria faixa preta Adulto (até 69 kg) em luta com Davi Carlos, representante do Ceará. E na categoria Adulto Absoluto, o paraense foi campeão em luta com Yan Paiva, representante de Brasília.

Higor LimaFoto: Divulgação

“Esse evento foi muito bom porque de seis lutas, eu finalizei cinco, sendo que uma das duas lutas foi com o Yan que é medalhista mundial da IBJJF. Com isso, eu garanti uma vaga para disputar o Grand Slam da modalidade no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, em novembro”, conta o atleta.

O próximo desafio de Higor Lima é em Bogotá, na Colômbia, no AJP Tour Colômbia, no Palácio dos Desportos. O competidor viaja nesta quinta-feira (19) para participar do certame no sábado (21) e no domingo (22). “Minha expectativa é trazer mais medalhas para o meu estado e fazer com que o Pará seja reconhecido como vitrine da modalidade no cenário internacional”, enfatiza o faixa-preta.

O programa Bolsa Talento foi criado em março de 2008 pelo Governo do Estado do Pará, como forma de estimular o desenvolvimento de atletas que representam o Pará em competições dentro e fora do estado.

Através do Apoio ao Atleta, Ilan conquistou uma medalha de ouro na categoria faixa-amarela Infantil (até 42 kg), no AJP Tour Goiânia, no sábado (14). O atleta se dedica ao jiu-jitsu desde os seis anos, treinado pelo pai, que também é lutador, na cozinha da residência, e duas vez por semana frequenta o projeto social “Tamo Junto”, tendo aulas com o mestre Kaori Dias.

Ilan Figueiredo (de branco)Foto: Divulgação“Ele fez um bom campeonato, pois foi bem treinado e estava preparado. Ficamos muito felizes pelo apoio ao nosso Ilan nessa competição. Graças a esse auxílio conseguimos ir para Goiânia e conquistar essa medalha”, avalia Ivaldo Figueiredo, pai e treinador.

Em setembro, Ilan irá competir no Campeonato Paraense de Jiu-Jitsu, em Ananindeua, na Região metropolitana de Belém. “Quando olho para meu futuro, o que eu quero é ser um campeão a nível mundial na minha modalidade”, disse o atleta.

No primeiro semestre deste ano, a secretaria atendeu 180 pedidos de apoio, com recursos da Lei Pelé. Todas as informações sobre o Apoio ao Atleta podem ser obtidas no site www.seel.pa.gov.br.

“Esses resultados demonstram a importância do Bolsa Talento e do Apoio ao Atleta, do governo estadual, para que nossos esportistas consigam mais conquistas, como a do Higor e a do Ilan, tanto nacionais quanto internacionais”, afirmou o secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Vitor Borges

Texto: Paula Portilho (Ascom Seel)