Em homenagem a Glória Maria, repórter secreto revela seu rosto

Um dos profissionais mais premiados no jornalismo brasileiro, Eduardo Faustini revelou seu rosto pela primeira vez na carreira para prestar homenagem a amiga Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2), após enfrentar uma metástase cerebral.

Ele foi o repórter secreto do Fantástico e não pertence mais ao quadro de funcionários da Globo desde 2021, quando foi demitido pela empresa.

Faustini trabalhou com Glória no programa dominical de 1997 até 2008, período em que ela apresentava a revista eletrônica na Globo. Na publicação, o jornalista aparece abraçado com a amiga nos bastidores da emissora, na Zona Oeste do Rio.

– O Brasil perdeu hoje um dos maiores nomes do jornalismo. Glória Maria será uma referência eterna para a profissão. Tenho um enorme orgulho de ter sido amigo e parceiro dessa linda mulher – declarou Faustini em seu perfil no Instagram.

A publicação causou espanto nos colegas, segundo o Notícias da TV, que jamais viram seu rosto publicamente. Seguidores também disseram nunca ter visto o rosto do repórter.

Eduardo Faustini trabalhou na TV Globo entre os anos de 1996 até 2021, quando foi dispensado em razão de cortes que atingiram funcionários com mais tempo de casa.

