Em homenagem ao Círio de Nazaré o aeroporto de Belém faz batismo de aeronaves com jato d´água

O Aeroporto Internacional de Belém, irá recepcionar na próxima terça-feira dia 5, as 11h os passageiros que chegarem em Belém, com chuva de bençoes nas aeronaves, os voos que vão receber a chuva de bençoes com jatos d´água são o voo 2004 da Azul, o voo 3358 da Latam e o voo da Gol 1896. O gesto é uma homenagem conduzida pelos bombeiros militares que atuam no aeroporto.

Após os passageiros descerem na capital paraense vão poder contemplar peças decorativas alusivas ao Círio, como por exemplo uma roda gigante de quatro metros de diâmetro, todas confeccionadas com miriti. As ações é uma parceria entre a Infraero e a Secretaria de Turismo do Pará (Setur).

No período de 3 a 16 de outubro é esperado cerca de 126.763 mil passageiros embarcando e desembarcando no aeroporto internacional de Belém, 910 operações entre pousos e decolagens devem acontecer. No ano passado foram 91.303 mil passageiros e 775 operações.

Foto Ilustração: fab.mil