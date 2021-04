Em instantes, UFPA divulga listão dos aprovados; veja e ouça

Será iniciada, às 9h30, desta quarta-feira (14) a leitura do listão dos aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA). Este ano, por conta da pandemia, a UFPA estará fechada e o listão não será fixado no local.

No PS 2021, 79.882 estudantes disputam as 7.355 vagas em 196 ofertas de cursos, distribuídas em 19 municípios paraenses. A lista completa será disponibilizada e também poderá ser acessada no site da UFPA.

Na manhã de hoje, o reitor da universidade gravou uma mensagem aos alunos e familiares que aguardam a divulgação do resultado; veja:

Fonte: O Liberal