Em Itaituba, homem é preso após se masturbar enquanto via mulheres malhando em academia

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite desta quinta-feira (11), após ser flagrado se masturbando ao lado de uma academia, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações, o suspeito estava em um beco que fica do lado de uma academia, e se masturbava enquanto olhava mulheres malhando e dançando dentro do estabelecimento. Assim que perceberam a situação, um grupo de pessoas encurralou e pegou o indivíduo.

Ele foi conduzido para a 19º Seccional de Polícia Civil, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência.

Fonte: Debate com informações do Num Tem Notícias