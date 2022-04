Em Itaituba, pintor é atingido por descarga elétrica

Um homem identificado como Fernando Silva da Sousa, de 30 anos, sofreu uma forte descarga elétrica, enquanto fazia serviços de pintura no Tapajós. O acidente acorreu na sacada do apartamento onde Fernando trabalhava, após o mesmo tocar em um dos fios sem isolamento, quando sofreu a sobrecarga de energia.

Segundo o Site Debate de Carajás e o site Plantão 24 horas News, a vítima foi jogada para a sacada do apartamento após o forte impacto da descarga elétrica, que causou queimaduras de 1° e 2° grau na região do tórax.

A equipe do corpo de bombeiros foi chamada para atender a vítima, que se encontrava consciente após o ocorrido, mas foi levado para o Hospital Regional Público do Tapajós devido a gravidade do acidente.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Reprodução / Site Debate Carajás