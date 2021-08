Em Itupiranga, recursos do programa habitacional ‘Sua Casa’ contemplam 72 famílias

O Governo do Pará ampliou o número de famílias beneficiadas pelo Programa Sua Casa. Nesta quinta-feira (19), o governador Helder Barbalho entregou a 72 famílias de Itupiranga, município da região Sudeste, recursos para obras nas residências. O “Sua Casa” garante até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de casas de famílias carentes em todas as regiões do Pará.

“Só hoje, nós fizemos aqui mais de R$ 1 milhão em investimentos do Programa Sua Casa. Pra essas famílias, faço um pedido: usem esse benefício para melhorar a casa de vocês. Tem muita gente esperando para receber esse auxílio, e vocês, hoje, estão sendo contemplados. Usem da maneira correta. Além do material de construção, nós também estamos pagando a mão de obra para vocês contratarem o pedreiro, o carpinteiro, o trabalhador da construção civil para que a casa de vocês melhore. Aproveitem para comprar o material aqui na cidade para contribuir com a economia local, para ajudar a economia de Itupiranga a crescer e se desenvolver”, disse o governador Helder Barbalho durante a entrega dos benefícios.

O diretor da Cohab, Luís André Guedes, ressaltou que o programa garante uma mudança positiva aos beneficiados. “Hoje estamos atendendo 72 famílias, para que elas consigam construir, reformar e ampliar. O ‘Sua Casa’ tem um grande diferencial: o auxílio para o pagamento da mão de obra. Com isso, as famílias podem ter uma vida melhor, com mais qualidade”, disse o diretor.

“Na hora que eu receber vou construir minha casa. Eu já não esperava, mas fui contemplada e me sinto feliz. Eu tô emocionada, porque esperei e consegui. A gente mora em uma casa de tábua, e vou construir agora. O programa tá ajudando muita gente que nem eu”, contou, emocionada, a moradora Francicleide Silva.

Recursos – De acordo com a Cohab, gerenciadora do programa, o ‘Sua Casa” consiste na concessão de dois benefícios, que garantem auxílio financeiro para aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra. Os recursos podem chegar a R$ 21 mil. Todos os valores são calculados levando em consideração dados previstos em uma tabela técnica.

Para garantir a inscrição ao benefício, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei. A Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. A próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, para averiguação da real condição social dos candidatos.

Serviço: Interessados em se cadastrar no Programa Sua Casa podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.