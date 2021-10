Em jantar, Ciro Gomes e Datena discutem alianças para 2022

Dois nomes que constam como prováveis candidatos à Presidência em 2022 jantaram juntos no último sábado (2) e discutiram possíveis alianças para o próximo pleito. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e o apresentador José Luiz Datena (PSL) encontraram-se 20 dias após o presidente do PDT, Carlos Lupi, convidar o jornalista para ingressar no partido.

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o encontro teria ocorrido horas após Ciro ser hostilizado durante uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo a publicação, Datena teria se solidarizado com Ciro pelo episódio na Paulista.

Filiado recentemente ao PSL, o apresentador foi alçado a pré-candidato nas eleições de 2022. Porém, uma possível fusão da legenda pesselista com o DEM, que está em discussão nos partidos, pode mudar a situação do apresentador dentro do cenário eleitoral.

Em entrevista concedida ao portal UOL na última semana, Datena disse que “acharia muito legal ser vice” de Ciro Gomes, mas que a possibilidade era difícil porque o PDT provavelmente tentaria alguma coligação.

Em setembro, Lupi disse ao Estadão que teria oferecido ao apresentador a opção de concorrer ao governo de São Paulo ou uma cadeira no Senado, proposta que, segundo o presidente do PDT, foi mantida no jantar. Conforme o dirigente, Datena “topa o que for melhor para o projeto do Ciro”.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/Assessoria PDT