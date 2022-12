Em jogaço, França bate a Inglaterra e encara Marrocos na semi da Copa

França e Inglaterra fizeram um dos melhores e mais esperados jogos da Copa do Mundo. Em uma partida de muitas emoções brilhou a estrela de Olivier Giroud. O centroavante fez o gol da vitória dos atuais campeões do mundo que levaram a melhor por 2 a 1 e se classificaram para a semifinal do Mundial do Catar.

Artilheiro da Inglaterra, Harry Kane deixou o dele, mas teve a oportunidade de levar a partida para a prorrogação em uma penalidade. Porém, o britânico acabou isolando a cobrança. Tchouaméni fez o outro gols dos franceses.

Com a vitória, a França vai enfrentar a grande surpresa da competição, o Marrocos, na próxima quarta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília), por uma vaga na final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto irá encarar quem levar a melhor de Croácia e Argentina que joga um dia antes no mesmo horário.

O primeiro tempo entre França e Inglaterra começou bastante equilibrado. Os ingleses bastante atentos com Mbappé e os franceses com a jovem e veloz equipe britância. Em um dos raros momentos de brilho dos atuais campeões no primeiro tempo, aos 19 minutos, Tchouaméni abriu o placar. O volante acertou um chute de fora da área e o goleiro Pickford pulou atrasado.

Atrás do placar, a Inglaterra foi para cima e teve boas oportunidades de conseguir o empate. A principal aos 21 minutos com Harry Kane. O artilheiro recebeu um belo passe e cara a cara com Lloris, acabou finalizando em cima do goleiro francês. Os ingleses ainda ficaram na bronca com o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio que não marcou infração em cima do atacante inglês em um lance duvidoso na risca da grande área.

A segunda etapa começou com a Inglaterra em cima. Lloris fez duas defesas salvando os franceses, após finalizações de Bellingham e Henderson. Porém, aos seis minutos, Tchouaméni derrubou Saka, dentro da área, pênalti. Na cobrança, Harry Kane deslocou o goleiro francês e empatou a disputa.

A partida ficou mais aberta, já que a França teve que voltar a tentar o jogo ofensivo. Duas boas oportunidades foram criadas antes da metade do primeiro tempo, uma com Mbappé que passou pela marcação e cruzou para Dembélé, que não conseguiu concluir bem e outra em um lance individual de Saka que obrigou Lloris a fazer boa defesa.

Aos 32 minutos, brilhou a estrela de Giroud. Após levantamento de Griezmann, o centroavante francês ganhou de Maguire e cabeceou, Pickford ainda pulou, mas não conseguiu fazer a defesa. Três minutos depois, a Inglaterra teve a chance de empatar de novo. Hernández fez pênalti em Mouth. Porém, desta vez, Harry Kane isolou e jogou para longe a chance do bicampeonato inglês, garantindo a classificação da França.

Fonte: IG/Foto: Reprodução Twitter