Em jogo com recorde de gols, Real bate Al Hilal e conquista Mundial de Clubes

Em jogo aberto, o Real Madrid bateu o Al Hilal por 5 a 3 e conquistou o Mundial de Clubes, neste sábado, no Marrocos. Vini Júnior (2), Benzema e Valverde (2) marcaram para a equipe espanhola enquanto Vietto (2) e Marega anotaram os gols sauditas. É a final com o maior número de gols da história do torneio da Fifa. Essa foi a quinta conquista do Real Madrid do Mundial de Clubes no atual formato organizado pela Fifa.

O clube é o maior vencedor do torneio e repetiu as conquistas de 2014, 2016, 2017 e 2018. A conquista é somada com as Copas Intercontinentais conquistadas em 1960, 1998 e 2002. Real domina, mas cede contra-ataques A equipe espanhola começou de maneira avassaladora o jogo.

Ocupando o campo de ataque, trocando passes, o Real ditou o ritmo da partida e fez dois gols com dezessete minutos de partida. Vini Júnior abriu o placar aos oito, após boa troca de passes no campo ofensivo.

O brasileiro recebeu bola de Benzema, invadiu a área e finalizou por baixo do goleiro para marcar o primeiro. Sem perder o ritmo, Valverde aproveitou corte parcial da zaga para bater de primeira e ver a bola morrer no fundo do gol. Pouco depois, Benzema quase fez o terceiro para os espanhois.

Após o intenso começo, o Real passou a ter uma abordagem diferente com a posse de bola. Sem tanta verticalidade, buscava trocar passes e achar espaço por meio das infiltrações na defesa, o que não aconteceu. Jogando no campo do adversário, o clube espanhol cedia espaços para o contra-ataque da equipe árabe. Vietto e Marega quase conseguiram marcar em duas jogadas de contra-ataque. O atacante malinês teve a segunda oportunidade e não desperdiçou. Ele recebeu passe de Carrillo e teve praticamente o campo todo à sua frente, carregou e bola e finalizou por baixo do goleiro Lunin para diminuir o placar, aos 26 minutos.

O jogo continuou com esse desenho e mais algumas chances foram criadas. Modric tentou de fora da área, mas parou no goleiro Al Maiouf. Benzema completou cruzamento de Valverde para fora, após vacilo da zaga saudita. No contra-ataque, Marega chutou forte de perna direita, mas a bola passou por cima do gol.

Espanhois dominam, mas Al Hilal não se entrega Antes do primeiro minuto de jogo, Toni Kroos aproveitou passe de Valverde e bateu de chapa, mas a bola saiu pelo lado do gol. O Al Hilal começou o jogo mais solto, chegava no ataque, mas errava no último passe. O castigo veio aos oito minutos: Vini Júnior tabelou com Camavinga e cruzou de trivela para a área, onde estava Benzema, que apareceu entre os zagueiros e completou para o fundo das redes.

O Real Madrid continuou, no mesmo ritmo, dominando a partida.

Quatro minutos depois do terceiro gol, Valverde carregou a bola pelo lado direito, tocou em Carvajal e foi até a área, quando recebeu a bola de volta. De primeira, o uruguaio bateu para marcar o quarto gol madridista na partida. Com a liderança folgada e escutando ‘olé’ da torcida, o Real buscou controlar o jogo, mas com as mesmas falhas da primeira etapa. Com bastante espaço, Abdulhamid achou lindo passe para Vietto que, frente a frente com Lunin, deu uma cavadinha para marcar o segundo gol do Al Hilal.

Em nada alterou a dinâmica do jogo o segundo gol dos sauditas. Vini Jr seguia em tarde inspirada e dando muito trabalho para a defesa adversária. Aos 23, tentou jogada individual, mas não completou o drible. Na sobra, Ceballos recolheu a bola e invadiu a área. O brasileiro, em posição legal, recebeu a bola e bateu de chapa para marcar o quinto gol na partida. O Al Hilal não deixou de lutar.

Aos 33, Michael recebeu passe de Cuellar e fez excelente jogada individual passando por Rudiger e tocou na pequena área. Vietto girou em cima de Nacho e tocou para o gol vazio. Na sequência, Marega quase marca o quarto gol em mais uma boa jogada do brasileiro pela esquerda. Até o fim da partida, as equipes alternaram em posse de bola, mas o placar não foi mais alterado.

Fonte: OGOL.COM.BR/Foto: James Willianson/AMA GET IMAGE