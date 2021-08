Em jogo disputado, Fluminense vence o Bahia no Maracanã e quebra jejum após seis rodadas do Brasilei

Lucca abriu o placar para o Fluminense no primeiro tempo, mas time sofreu pressão na segunda etapa; Bobadilla marcou no último lance da partida

Nesta segunda, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Com gols de Lucca e Bobadilla, o Tricolor de Laranjeiras conquistou os três pontos depois de seis jogos sem vitórias. Com o resultado, o Flu sobe para o 13° lugar da tabela, enquanto o clube de Fonte Nova cai para o 16°.

O Fluminense volta a entrar em campo na quinta-feira, às 19h, no Maracanã. O jogo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Já o Bahia enfrenta o Fortaleza no sábado, às 19h, no Estádio de Pituaçu, em partida válida pela 19ª rodada da competição.

O primeiro tempo começou sem grandes emoções. Concentradas no meio-campo, a equipes buscaram avançar pelo corredor central, mas não ofereceram perigo. O Fluminense conseguiu invadir mais a área adversária, porém, não conseguiu transformar as jogadas em finalizações.

A primeira chance surgiu em uma cobrança de falta do Bahia perto da área, aos 10 minutos, que foi neutralizada por um desvio de Fred. Aos 22 minutos, Gilberto aproveitou um cruzamento e quase abriu o placar no Maracanã, mas a bola passou ao lado da trave.

No lance seguinte, Jhon Arias adiantou a jogada e tocou para Fred, que finalizou do centro da área, mas o chute não foi forte e Matheus Teixeira agarrou. Aos 26 minutos, Rodriguinho avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Rossi, que errou a mira e mandou para fora. Aos 36, Lucca abriu o placar para o Fluminense em uma cobrança de falta.

Com mais ofensividade, a partida ganhou outra roupagem. O Bahia buscou travar os jogadores do Flu, enquanto o mandante tentava evitar a reação do visitante, principalmente após o gol. Após uma sequência de faltas de ambas as partes, a árbitra Edna Alves deu cartões para Rossi e Patrick antes do gol, assim como para Nino e André, depois de Lucca marcar.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou com melhor encaixe e concentrou as jogadas no ataque. Aos 7 minutos, Fred estufou a rede, mas a arbitragem sinalizou o impedimento. No entanto, o Time de Guerreiros não pressionou a saída de bola e desceu a linha de marcação, o que rendeu uma finalização de Rodriguinho, defendida por Marcos Felipe.

No decorrer do jogo, o Bahia aproveitou a queda de ritmo do Fluminense. O Esquadrão de Aço tentou diversas ofensivas. Rossi conseguiu cabecear aos 30 minutos, mas o lance foi para escanteio. Aos 32, Luiz Otávio finalizou para o travessão. Quatro minutos depois, Mugni cruzou para Capixaba que quase lançou uma bomba para a meta, que foi agarrada por Marcos Felipe. Aos 41, Luiz Otávio cabeceou com perigo, mas a bola passou por cima da meta.

Com mais cinco minutos de acréscimo, o Flu voltou a partir para o ataque. No último lance do jogo, Cazares fez uma cobrança de falta no canto da área. Após bate e rebate, Bobadilla aproveitou e marcou o segundo gol do mandante aos 51 minutos do segundo tempo.

FONTE LANCE