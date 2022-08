Em julho, Garis dos Rios de Marabá recolheram em média três toneladas de lixo por dia

Durante o mês de julho, com a movimentação na praia do Tucunaré, mais lixo foi produzido, aumentando a demanda dos garis dos Rios, que precisaram intensificar o trabalho para garantir a limpeza de um dos principais cartões postais de Marabá. O projeto é coordenado pelo Serviço de Saneamento Ambiental (SSAM).

Por dia, em média, são coletadas três toneladas de resíduos. Esse número aumenta aos finais de semana com maior fluxo de pessoas nas áreas de banho.

No mês de julho, os 14 agentes do projeto trabalham de domingo a domingo, das 7h às 11h e das 13 às 17 horas, divididos em três equipes com três barcos utilizados para o recolhimento do lixo. No dia a dia, eles atuam na limpeza da praia do Tucunaré, nas margens da praia e da orla, margens do rio Itacaiunas e na orla do Amapá.

O fiscal do projeto Gari dos Rios, Odair José Santos, pontua que alguns banhistas ajudam no trabalho dos garis, ensacando o lixo produzido, mas que ainda não é uma consciência geral. O projeto já distribuiu ao longo da praia mais de 40 tambores para destinação do lixo, que também é recolhido, colocado nos barcos e depositados nos contêineres na orla. Daí em diante, os caminhões recolhem e os resíduos são enviados ao aterro sanitário.

“No meu ponto de vista é um serviço bom porque ajuda o meio ambiente, ajuda nossos filhos e netos e contribui com a limpeza da cidade”, ressalta Odair José Santos, fiscal do projeto.

Wellington Lima tem 39 anos e está há três anos como agente de conservação do projeto. Ele também compartilha que nem todos têm consciência sobre os cuidados com a limpeza da praia, mas que os Garis dos Rios cumprem seu papel. “Onde nós chegamos têm umas pessoas com a consciência de chegar, nos ajudar. A gente ajuda o meio ambiente na limpeza, no ponto de vista da praia, um ponto turístico e cartão postal que nós temos. A gente faz o possível para mantê-la limpa”, ressalta.

Entre os principais materiais coletados estão garrafas de plástico e vidro, madeiras e resíduos de alimentos.

Os Garis dos Rios surgiram em 2019 e tem como objetivo ajudar na limpeza dos rios, praias e margens da cidade a fim de resguardar o meio ambiente da ação humana. Nessa missão, a cooperação das pessoas é imprescindível, como explica o fiscal Odair José Santos.

“Eu queria pedir a cooperação da população de Marabá e os amigos das cidades vizinhas que frequentam a praia do Tucunaré que ajudassem a gente, colaborassem com a gente, com nosso trabalho, que ensacassem seu lixo. Isso facilita um pouco o nosso trabalho”, finaliza o fiscal.

Fonte: Debate com Secom PMM