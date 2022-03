Em Kharkiv, prédio da polícia fica em chamas após ataque

O edifício do Departamento de Polícia de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, foi bombardeado nesta quarta-feira (2) e ficou em chamas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o prédio sendo consumido pelas chamas e a rua coberta pelos destroços da construção.

De acordo com o governador regional de Kharkiv, Oleg Synegubov, ao menos 21 pessoas morreram e 112 ficaram feridas em bombardeios na cidade do leste da Ucrânia nas últimas 24 horas. As autoridades disseram que ataques com mísseis russos atingiram o centro da cidade, incluindo áreas residenciais.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a partir de informações de um comunicado do Serviço de Segurança da Ucrânia, soldados russos teriam desembarcado em Kharkiv por volta de 3h desta quarta-feira (22h de Brasília). De acordo com o órgão, aviões russos desceram com soldados que começaram a lutar contra as forças ucranianas.

Na terça-feira (1°), quando a Ucrânia viveu o 6° dia de ataques, o confronto se intensificou com um míssil sendo disparado contra uma torre de transmissão de TV em Kiev, capital ucraniana, deixando ao menos cinco pessoas mortas, segundo a Ucrânia.

