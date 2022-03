Em ligação, Boris Johnson e Bolsonaro falam sobre cessar-fogo na Ucrânia

Boris Johnson destacou: “Juntos, o Reino Unido e o Brasil precisavam pedir o fim da violência”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ligou para o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (3/3) para conversar sobre o cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O Palácio do Planalto ainda não comentou sobre a conversa.

Segundo a assessoria do britânico, ambos estadistas concordaram sobre a questão e, “o primeiro-ministro disse que as ações do regime russo na Ucrânia são repugnantes”. O premiê ainda teria acrescentado que “civis inocentes estão sendo mortos, e cidades, destruídas, e que o mundo não pode permitir que a agressão do presidente Putin tenha sucesso”.

Johson ainda teria relembrado a aliança “vital” com o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial e a força do país é “novamente crucial nesse momento de crise”.

Ainda de acordo com a assessoria do governo do Reino Unido, Boris Johnson destacou: “Juntos, o Reino Unido e o Brasil precisavam pedir o fim da violência”.

(crédito: Alan Santos/PR)

Cristiane Noberto / CB