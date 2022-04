Em Londres, Felipe Neto passa mal e tem suspeita de Covid-19

O influenciador Felipe Neto, que está em Londres como parte de uma viagem internacional, compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (7) que está com sintomas parecidos com os da Covid-19. De acordo com Neto, ele teve febre alta, calafrios, dor no corpo e dor de cabeça.

– Infelizmente caí da cama, galera. Uma das piores noites da minha vida. Febre altíssima, muito calafrio, dor no corpo e de cabeça. Ainda não sei qual vírus me pegou. Fiquei 14 horas seguidas dormindo (mas acordando toda hora). Vou ver agora o que faço. É horrível ficar doente em outro país – declarou.

O influenciador também falou que as suspeitas são de que ele tenha sido infectado pela Covid-19, já que uma das amigas que está com ele na capital da Inglaterra testou positivo para o vírus.

– Gente, infelizmente a Samanta deu positivo para a Covid. Eu e Bruno demos negativo. Ela já está isolada. Amanhã [sexta-feira, 8] eu e Bruno testaremos de novo. Tudo indica que dará positivo. Vou atualizando vocês, mas tá difícil. Estou com 39° de febre e tá difícil de diminuir – disse.

Fonte: Pleno News