Em maio, comércio de Santarém foi o setor que mais gerou empregos, segundo dados do Caged

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em Santarém, no mês de maio, o setor do comércio foi o que mais contratou.

O saldo de emprego com carteira assinada no município, em maio de 2021, foi de 199, segundo dados do Caged, divulgados no início do mês de julho pelo Ministério da Economia. Foram 1.077 admissões e 878 desligamentos nesse período do ano. De janeiro a maio, não houve grande evolução no número de novos postos de trabalho.

De janeiro a maio foram 5.198 novos trabalhadores de carteira assinada. Houve nesse período 3.789 demissões, gerando um saldo positivo de 1.049 postos de trabalho,

Em maio, o comércio também foi o que mais demitiu. Foram 404 desligamentos no mês de maio. Um saldo de 70 vagas, em quatro meses.

Outro setor que mais contratou em maio foi o de serviços com 390 novas contratações. Mas lá também houve um grande número de demissões. 358 no total e um saldo de 32.

A construção civil vem logo a seguir com 79 contratações e 45 desligamentos. Saldo de 34 vagas.

A indústria empregou 70 pessoas e demitiu 56, ficando com um saldo de apenas 14 vagas.

Já o setor da agropecuária registrou 64 novas contratações nesse período e mandou para a rua apenas 15 trabalhadores. Um saldo de 49 postos mantidos.

Em todo o país, o mês de maio foi considerado bastante positivo para a geração de novos empregos formais. Foram mais de 280 mil novos postos de trabalho. Na região Norte foram 17.800 oportunidades de emprego. Mas apesar do saldo positivo, a região foi a que menos gerou empregos formais. O Estado do Pará lidera o ranking de novos empregos com 8.685 vagas na região Norte.

O setor de serviços ainda é o que mais emprega mão de obra no país. Foram quase 111 mil vagas (110.956). Em maio foram 5.696 contratações. Já o comércio aparece em segundo lugar com o maior número de contratados: 4.464. A construção civil também se mantém bem posicionada com a criação de 4.257 postos de trabalho no mês de maio. A indústria vem logo a seguir com 2.451 novos empregados e, por fim, o setor agropecuário com 991 contratações.

Especialistas explicam, no entanto, que apesar do saldo positivo registrado em maio, a desocupação segue alta no país. Tem muita gente que já tinha desistido de procurar trabalho e que agora estão atrás de uma vaga de emprego.

Empregos formais na região Norte:

Pará: 8.685

Amazonas: 3.843

Tocantins: 1.653

Acre: 1.584

Rondônia: 1.298

Amapá: 481

Roraima: 256

Região Norte

Admissões: 72.681

Desligamentos: 54.881

Saldo: 17.800 saldo

Santarém

1.077 admissões

878 Desligamentos

199 saldo

Estatísticas de Santarém de janeiro a maio de 2021.

JANEIRO DE 2021

Admitidos 994

Desligados 901

FEVEREIRO DE 2021

Admitidos 933

Desligados 865

MARÇO DE 2021

Admitidos 1.189

Desligados 838

ABRIL DE 2021

Admitidos 1.005

Desligados 830

MAIO DE 2021

Admitidos 1.077

Desligados 878

Fonte: O Estado Net