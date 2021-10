Em Manaus-AM, Neymar recebe camisa do Paysandu de ídolo bicolor

A Seleção Brasileira de Futebol está na cidade de Manaus (AM), onde disputa a partida contra o Uruguai, na noite desta quinta-feira (14), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O destaque da seleção, Neymar, que joga no PSG, recebeu do ídolo do Paysandu, Lecheva, uma camisa oficial do Paysandu.

O ex-volante alviceleste se tornou treinador de futebol e esteve à frente do Fast-AM ao longo da Série D, mas o Rolo Compressor não passou da primeira fase. Ao fim da competição, Lecheva segue em Manaus: o técnico tem acordo para comandar do Amazonas FC em 2022, quando a equipe fará sua estreia na Quarta Divisão nacional.

Fonte: O Liberal