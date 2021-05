Em Marabá, mulher é agredida após riscar moto de ex-companheiro, que estava com outra

Uma mulher foi agredida com socos, tapas e golpes de capacete no rosto, na madrugada desta quarta-feira (12), no Núcleo Nova Marabá, em Marabá, sudeste paraense. O autor do crime é o ex-companheiro da vítima, identificado como José Henrique Pinheiro Barros. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Em depoimento à polícia, a vítima disse que foi até a casa do ex-companheiro, localizada no bairro Folha 8, e o encontrou com outra mulher. Diante disso, furiosa, ela danificou a motocicleta do homem com uma faca.

O acusado disse às autoridades que estava tentando impedir que a mulher lhe causasse mais danos. O ex casal, que aparentava estar alcoolizado, foi conduzido até a 21ª Seccional de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada (com informações de Ana Mangas, do Correio de Carajás)