Em Marabá, PM forma militares que irão integrar Força Tática

Familiares, amigos e autoridades acompanharam, na noite de terça-feira (13), a solenidade de formatura de 23 alunos do Curso de Força Tática/2023 do 1º Batalhão de Missões Especiais (BME) e de comemorações alusivas ao aniversário de um ano do BME. A cerimônia ocorreu na sede do 4º BPM, em Marabá, na região de integração de Carajás, e na ocasião, os participantes desfilaram e apresentaram a tropa e cavalaria ao comandante geral da Polícia Militar. O curso teve duração de 60 dias e carga horária de 580 horas/aulas.

A proposta da formação, voltada para sargentos e oficiais da Polícia Militar, foi oferecer um treinamento mais especializado em diversas áreas, como salvamento, cavalaria, oferecendo maior qualidade na segurança no atendimento à população. Durante o encontro, os militares que mais se destacaram foram condecorados com medalhas e honrarias.

“É uma satisfação pessoal que eu já queria ter feito antes, mas não deu certo e, dessa vez, consegui terminar. Então há uma realização pessoal, com novos aprendizados e conquistas para nosso profissionalismo e atuação no combate ao crime”, disse o sargento Crisleno Lima Mesquita, um dos formandos.

Comando – Presente na cerimônia, o coronel José Dilson Melo de Souza Júnior, comandante geral da Polícia Militar do Pará, parabenizou os formandos e ressaltou que cursos como o da Força Tática, atualmente, são ofertados e disponibilizados em Marabá, Santarém, Altamira, Itaituba e Redenção.

“A nossa tropa, hoje, é muito mais capacitada, mais preparada graças a ações como essa, em que o Governo do Estado entende que para se ter uma corporação melhor, para se ter mais paz e segurança para a população, é fundamental que se invista no principal capital da nossa corporação, que é o ser humano. E é por isso que a gente tem alcançado esses índices”, declarou o coronel, referindo-se a diminuição de crimes no estado.

O tenente-coronel Fabrício Roberto Pinheiro Soares, comandante do 1º BME, destacou a importância do investimento em formação continuada para militares.

“Em dois anos, nós alcançamos todas as nossas metas traçadas no plano de comando, um polo de formação continuada. Esta caserna formou 102 militares nessa modalidade de força tática. Isso é uma vitória para nossa instituição. Hoje é o reflexo, treinamento, capacitação e experiência. Atualmente, as regiões sul e sudeste do Pará trazem números nunca vistos no passado”, detalha o tenente-coronel, acrescentando que os militares ao final da formação estão todos alinhados em busca de um objetivo: a honra pública e a paz social.

Prioridade – O secretário regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto, afirmou que a segurança pública é uma das prioridades do governador Helder Barbalho e isso reflete-se nas condições da PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil atuais.

“O Governo do Estado aqui na região Sul e Sudeste está presente permanentemente. Hoje, nos honramos bastante de pertencermos a um governo que se dedica, que cumpre com prioridade o zelo pela paz social no Pará. Os índices de violência têm caído substancialmente. Não porque o crime deixou de estar atuando, é porque as forças de segurança estão organizadas, porque temos um governador que cuida, preserva, ajuda as nossas forças de segurança”, frisou.

Texto: Emilly Coelho/Ascom Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PMPA