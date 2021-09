Em Marabá, Sefa apreende duas carretas transportando madeira com nota ‘viajada’

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da Unidade de Mercadorias em Trânsito de Carajás, no Sudeste do Pará, apreenderam, no sábado (04), dois caminhões transportando madeira com nota fiscal irregular. A apreensão foi no KM-09 da Rodovia BR-230 (Transamazônica), trecho em Marabá.

Uma carreta havia saído do município de Tailândia, na mesma região, com destino a Barro Alto, na Bahia. A outra partiu do município de Senador José Porfírio, na região do Xingu, com destino a Itabaiana, em Sergipe.

As duas carretas transportavam 71,3 metros cúbicos de madeira serrada. “Ao fazer a análise dos documentos fiscais, a equipe da fiscalização verificou que as notas fiscais tinham sido duplicadas. Chamamos isso de nota viajada, quando tentam burlar a fiscalização de trânsito de mercadorias utilizando notas fiscais já usadas por outro veículo, para não pagar o imposto devido”, explicou o coordenador da Unidade Carajás, fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola.

Foram lavrado dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), que somaram mais de R$ 10 mil. O valor total da carga é de R$ 34.335,00.

A equipe da Sefa acionou o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para verificar a autenticidade da documentação ambiental.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação