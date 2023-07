Em Marabá, simpósio regional marca dia de propostas para erradicar as hepatites virais

Em alusão ao Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais – 28 de Julho, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), promoveu nesta sexta-feira (28), no Carajás Centro de Convenções, em Marabá, o I Simpósio Regional sobre Hepatites Virais, organizado pelo 11º Centro Regional de Saúde (CRS).

O evento, que integra a campanha nacional Julho Amarelo, visa fortalecer as ações de erradicação às hepatites virais. Além de palestras e mesa-redonda sobre as doenças, o simpósio contou com exposição de banners sobre as ações realizadas em 18 municípios da área de abrangência do Centro Regional.

Meta mundial – A coordenadora da Vigilância em Saúde do 11º CRS, enfermeira Ana Raquel Santos Miranda, explicou que o simpósio teve como público-alvo os 21 municípios vinculados ao 11° Centro, representados por equipes técnicas, secretários municipais de saúde, e diretores de atenção primária, vigilância e imunização. O objetivo foi dialogar acerca da situação epidemiológica das hepatites virais na região, buscando criar estratégias de enfrentamento, uma vez que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estipula a meta mundial para erradicação das hepatites virais até 2030.

“Nós temos o megadesafio de combater as hepatites virais, e neste momento buscamos trabalhar essas expectativas, propostas de trabalho para se fazer esse enfrentamento. Essas doenças, apesar de não serem muito conhecidas pela população, existem vários tipos de vírus de hepatite que provocam a inflamação, o adoecimento do fígado. Temos os vírus A, B, C, D, E. Três deles têm características que podem cronificar, ou seja, mesmo que a pessoa faça o tratamento, a doença persiste, podendo evoluir para o câncer de fígado. Não é uma doença simples. Então, precisamos trabalhar essa eliminação”, enfatizou a coordenadora, acrescentando que a maior incidência na região é a hepatite B, a única que pode ser prevenida com vacina disponível para todas as idades, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ana Raquel Miranda disse ainda que “precisamos intensificar a vacinação de toda a população. Dessa forma, conseguiremos eliminar a Hepatite B e trabalhar em outras frentes, para também tentar eliminar as demais hepatites”.

Para a diretora do 11º CRS, Irlândia Galvão, o evento foi importante para a região no tocante ao diagnóstico e à prevenção das hepatites virais, visando à eliminação dos casos.

Integração – A enfermeira Maria Yolanda Vieira, do município de Curionópolis, no Sudeste do Pará, foi uma das palestrantes, abordando a importância da integração entre a vigilância em saúde e a atenção primária. “Primeiramente, nós reunimos a vigilância em saúde e a atenção primária para planejar as ações que íamos desenvolver no município referente ao Julho Amarelo. Após o planejamento, reunimos com as coordenações das Estratégias de Saúde da Família em troca de ideias, e reunimos com toda a equipe para ouvir sugestões, como enfermeiros, médicos e ACSs (agentes comunitários de saúde), buscando o desenvolvimento de um trabalho com qualidade e eficácia para a população”, informou a enfermeira.

Em Curionópolis, no período de 3 a 27 de julho, foram feitos 1.039 testes de hepatites virais (B e C), com a constatação de apenas um caso de Hepatite C.

O secretário Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto, destacou o trabalho desenvolvido durante o “Julho Amarelo” no CRS. “A falta de conhecimento da existência da doença impede o tratamento, por isso é importante fazer os testes de hepatite, que são gratuitos. Campanhas como essa intensificam a conscientização e esclarecem muitas dúvidas da nossa gente. Parabenizamos todo o trabalho da Regional com esse belíssimo simpósio no combate às hepatites virais”, frisou João Chamon Neto.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, reforçou a importância do trabalho nos municípios do Pará, por meio das Regionais de Saúde. “Esse mês é muito importante nesse sentido, para que haja uma maior divulgação do assunto e oferta de testes rápidos para o diagnóstico. A Sespa tem levado informação à população, com parcerias com outras instituições, e ainda a testagem rápida”, reiterou o secretário.

Também participaram da mesa de abertura Etiene Costa, secretária Municipal de Saúde de Curionópolis, e Josilene Camargo, apoiadora do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará) na Região de Saúde Carajás.

Texto: Emilly Coelho – Ascom/Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará

Fonte: Agência Pará/Foto: José Pantoja/Ascom Sespa